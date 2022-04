Eine 84-jährige Wormserin ist am Donnerstag Opfer von Betrügern geworden. Laut Polizei erhielt die Seniorin gegen 15 Uhr einen Anruf, bei dem sich ein Mann als ihr Enkelsohn ausgab und von einem Verkehrsunfall berichtete. Für die Schadensabwicklung benötige er eine hohe Geldsumme. Die 84-Jährige gab an, zu Hause nur Bargeld und drei Goldmünzen zu haben. Sie sprach mit weiteren Männern, die sich als Mitarbeiter der Sparkasse Mannheim ausgaben. Die 84-Jährige gab ihre Kontonummer an und händigte später, wie am Telefon vereinbart, einem Mann an der Haustür ihr Bargeld und die drei Goldmünzen aus. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit 10.500 Euro.