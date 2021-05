Die Polizei hat im Rhein-Pfalz-Kreis einen Mann festgenommen, der zu einer Enkeltrickbetrüger-Truppe gehören soll. Ebenfalls in Haft sitzt nun ein mutmaßlicher Komplize, den Fahnder in Düsseldorf gefasst haben. Den beiden Männern und weiteren Verdächtigen werden von den Strafverfolgern bislang insgesamt elf Taten mit einem Gesamtschaden von mindestens 162.000 Euro zugeordnet.

Im vergangenen November etwa soll sich die Bande innerhalb weniger Stunden an gleich drei Senioren herangepirscht haben. Bei einer 85-Jährigen im Hunsrück meldete sich ein angeblicher Enkel, der sie um Finanzhilfe beim Kauf einer Eigentumswohnung bat. Doch als ein Bote bei der Rentnerin Geld und Schmuck abholen wollte, gingen aufmerksame Nachbarn dazwischen. Weniger Glück hatten zwei Opfer in Kusel und im Kreis Birkenfeld: Ihnen nahmen die Kriminellen noch am selben Tag offenbar insgesamt 40.000 Euro ab.