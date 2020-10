Am Samstagvormittag meldete ein 80-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet das Fehlen seines Fahrzeuges. Der Eigentümer ging davon aus, dass sein SUV im Laufe der Nacht aus seiner Garage entwendet worden war, wie die Polizei schildert. Zum Zeitpunkt der Meldung befand sich das Fahrzeug jedoch längst in Verwahrung. Bereits gegen 5.30 Uhr des Tages wurde das Fahrzeug von einer Streife in Kaiserslautern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Am Steuer saß der Enkelsohn des Mannes: 17 Jahre alt, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und mit 0,36 Promille alkoholisiert. Auf den jungen Mann kommen nun Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem unbefugten Gebrauch eines Fahrzeuges zu.