Engpässe im Speyerer Rettungsdienst

Bis vor einem Jahr funktionierte die Versorgung im Krisenfall nach Darstellung des Speyerer Feuerwehrchefs Peter Eymann reibungslos. Im Sommer 2022 habe sich die Lage zugespitzt. Demnach war am Abend des Brezelfest-Feuerwerks kein Rettungsfahrzeug besetzt und auch an anderen Tagen sei keines der Speyerer Fahrzeuge angemeldet worden. Hier geht’s zum Artikel.

Kommentar zur vielerorts abgesagten Fasnacht: Ende des Blame Games

Es kann nicht richtig sein, dass ein ehrenamtlicher Fasnachtsverein dafür zahlen muss, dass in Zeiten beispielsweise des Ukraine-Krieges die Gefahr für Anschläge steigt. Daher sind nun Land, Kommunen und Vereine gefordert, um 2024 wieder überall Fasnacht auf der Gass möglich zu machen, meint unsere Mainzer Landeskorrespondentin Karin Dauscher. Hier geht’s zum Artikel.

Kita-Krise: Wie sich der Personalmangel in Praxis auswirkt

Lange Wartelisten, Aufnahmestopp, weil offene Erzieherstellen monatelang nicht besetzt werden können und zu wenig Platz für Mittagessen oder Förderangebote. Die Herausforderungen in Speyer, Frankenthal und Ludwigshafen sind unterschiedlich. Doch ein Problem gibt es in allen Städten. Hier geht’s zum Artikel.

Überbleibsel aus dem Kalten Krieg: Geheim-Krankenhaus unter Pfälzer Schule

Im Untergrund der Zellertalschule in Harxheim (Donnersbergkreis) verbirgt sich ein Geheimnis – abgesichert und gefüllt mit technischem Gerät. Im Ernstfall hätte die umliegende Bevölkerung dort medizinisch versorgt werden können. Es ist noch alles da, aber könnte man im Notfall auch einiges davon wieder hochfahren? Hier geht’s zum Artikel.

Katze auf dem Baum oder Fehlalarm: Wer zahlt wie viel Geld für einen Feuerwehr-Einsatz?

Braucht jemand die Feuerwehr-Drehleiter beim Apfelpflücken? Lohnt sich wohl kaum, so kostbar kann keine Apfelsorte sein. Zumal: Zur Obsternte käme die fahrbare Leiter garantiert nicht angebraust. Gang und gäbe aber ist, dass die Feuerwehr zur Not die Katze vom Baum pflückt. Doch was kostet das? Eine Satzung verrät es. Hier geht’s zum Artikel.

Oggersheim-Bluttat: Wann der Mordprozess beginnt

In Frankenthal wird demnächst der Somalier vor Gericht gestellt, der im Oktober 2022 in Ludwigshafen-Oggersheim zwei Männer mit einem Messer getötet und einen weiteren schwer verletzt hat. Das hat die Justiz am Donnerstag mitgeteilt. Hier geht’s zum Artikel.

Opfer von Messerangreifer 16 und 19 Jahre alt

Ein Angreifer in einem Regionalzug zwischen Kiel und Hamburg tötet zwei Menschen. Auch am Tag danach sind viele Fragen offen. Bekannt ist nun aber, wer die Todesopfer waren. Hier geht’s zum Artikel.

Fototage in Pirmasens an diesem Wochenende

„Landschaft – Natur – Kultur“ lautet das Leitthema der Pirmasenser Fototage, die sich diesmal, deutlich verschlankt, in einer „Kompakt“-Version präsentieren, beschränkt auf vier Ausstellungsorte und ein Wochenende von 27. bis 29. Januar. Hier geht’s zum Artikel.

Aus Orangenschalen wird Putzmittel

„Wir nutzen im Haushalt unheimlich viel Chemie“, bedauert Waltraut Rosenberger. Oft gibt es beim Reinemachen natürliche und kostengünstige Alternativen. Neben Hausmitteln wie Soda, Natron oder Essig lassen sich etwa leicht Zitronen- oder Orangeneiniger herstellen. Die erfahrene Hauswirtschafterin erklärt, wie und warum Orangen als Reinigungsmittel herhalten können. Hier geht’s zum Artikel.

Apfelschorle und Döner: Coole deutsche Küche in Paris

Bislang hatten Döner in Frankreich keinen guten Ruf, gab es sie doch nur in Form von viel Fleisch von mittelmäßiger Qualität, in ein Baguette-Brot gepackt. Ein Gastronom bringt nun das mutmaßlich in Berlin erfunden Fast Food in die französische Hauptstadt. Doch ohne Anpassungen an lokale Ess-Gewohnheiten besteht das deutsch-türkische Mahl dort nicht. Hier geht’s zum Artikel.