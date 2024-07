Die Finalpaarung der Fußball-Europameisterschaft am Sonntag lautet Spanien gegen England. Das Team von Trainer Gareth Southgate bezwang am Mittwochabend die Niederlande dank eines späten Tores des kurz zuvor eingewechselten Ollie Watkins mit 2:1 (90.).

Das Spiel hatte flott begonnen. Zuerst brachte der Leipziger Xavi Simons mit einem strammen Schuss aus 18 Metern in der siebten Minute die Niederländer in Führung, die endlich ihr Halbfinal-Trauma bezwingen und wieder ein Endspiel erreichen wollten. Doch Englands Kapitän Harry Kane egalisierte gut zehn Minuten später per Elfmeter. Kane war selbst gefoult worden, der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer zeigte nach Ansicht der Fernsehbilder auf den Punkt. In der Folge hatten beide Teams Chancen zur Führung, scheiterten jeweils am Aluminium.

In der zweiten Halbzeit verflachte das Spiel. Erst gegen Ende wurden die Niederländer wieder aktiver, erspielten sich auch mehrere gute Gelegenheiten. Doch den entscheidenden Treffer setzten die Engländer, die weiter auf ihren ersten Europameistertitel hoffen dürfen.