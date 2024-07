Das war Dusel: Ein Treffer von Jude Bellingham in der fünften Minute der Nachspielzeit hat Mitfavorit England vor einem peinlichen Aus im Achtelfinale bewahrt und in die Verlängerung geschossen, in der Harry Kane gleich in der ersten Minute den Siegtreffer gegen die Slowakei erzielte. Die Slowaken hatten gegen ideenlose Engländer seit der 25. Minute durch ein Tor von Ivan Schranz geführt und diesen Vorsprung buchstäblich bis zur letzten Minute verteidigt. Doch als die Überraschung perfekt schien, kam Bellingham und beförderte den Ball per Fallrückzieher ins Netz.

Das Team von Trainer Gareth Southgate trifft nun im Viertelfinale auf die Schweiz, die Titelverteidiger Italien am Samstag souverän mit 2:0 aus dem Turnier befördert hatte.