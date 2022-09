Der Gasversorger VNG will noch am Freitag einen Antrag auf Staatshilfe beim Bundeswirtschaftsministerium stellen. „Um weiteren Schaden von VNG abzuwenden und die Handlungsfähigkeit des VNG-Konzerns insgesamt zu sichern“ sehe sich das Unternehmen dazu veranlasst, hieß es in einer Mitteilung. Grund dafür sei, dass wegen nicht erfüllter Lieferverpflichtungen von Vorlieferanten Gas zu „erheblich höheren Preisen an den Energiemärkten beschafft“ werden müsse.