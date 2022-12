Um Energie einzusparen, hatte der Stadtrat im Juli verschiedene Maßnahmen beschlossen – unter anderem den Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung oder Warmwasser in Sporthallen. Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) kündigte an, dass diese Maßnahmen bis ins Frühjahr Bestand haben sollen.

Manfred Schulz (CDU) hatte gefragt, ob der bis Jahresende gültige Stadtratsbeschluss auslaufe, da in der vorangegangenen Diskussion um die Gasmangellage darauf verwiesen wurde, dass es in diesem Winter wohl noch nicht zu Engpässen kommen werde. „Können die Sportvereine davon ausgehen, dass sie ab Januar wieder warmes Wasser zum Duschen haben?“, fragte Schulz. Er rate dazu, diese Maßnahmen bis ins Frühjahr durchzuhalten, entgegnete der OB. Er werde das auch als Verwaltungsentscheidung umsetzen. „Wir sind, was die Einsparungen anbelangt, auf kommunaler Ebene nicht mal auf zehn Prozent“, begründete Weichel die Entscheidung mit Blick auf das bundesweit ausgerufene Einsparziel von 20 Prozent des Gasverbrauchs.