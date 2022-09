Mainz. Die Landesregierung und der Städtetag Rheinland-Pfalz haben den Kommunen am Dienstag weitere Maßnahmen zur Energieeinsparung empfohlen.

Um das angestrebte Einsparziel von 15 Prozent zu erreichen, sollen zunächst in öffentlichen Einrichtungen der Städte und Gemeinden die Temperaturen gesenkt werden, teilte Christiane Döll vom Städtetag nach den Beratungen in Mainz mit. „Erst wenn dann keine weitere Option mehr zur Verfügung steht, um die 15 Prozent zu erreichen, sollen auch Schließungen in Betracht gezogen werden“, sagte sie.

Schulen sollen nicht geschlossen werden. „Allerdings empfehlen wir für weiterführende Schulen durchaus eine Temperaturanpassung unter Beibehaltung einer Mindesttemperatur von 20 Grad.“ Döll wies darauf hin, dass die Kommunen im Unterschied zum Land die großen Energieverbraucher hätten: „Das sind die Schwimmbäder und das sind auch die Schulen.“

Bund-Vorgaben reichen nicht

Welche konkreten Maßnahmen in den jeweiligen Kommunen erforderlich werden, solle eigenverantwortlich entschieden werden, betonte auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

Die vom Bund vorgeschriebenen und bereits eingeleiteten Schritte wie das Absenken der Raumtemperaturen in öffentlichen Bürogebäuden auf 19 Grad und das Verbot, Denkmäler zu beleuchten, bringe den Kommunen nur etwa ein Drittel der anvisierten Einsparung von 15 Prozent, sagte Döll.