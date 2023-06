Die Ampel hat nun doch einen Kompromiss beim Heizungsgesetz hinbekommen. Was sagt jemand, der schon Jahrzehnte zu klimafreundlicher Energie in Gebäuden und Kommunen forscht, angesichts der Diskussion um Wärmepumpen, dezentralen Heizungssystemen und Geothermie? Wolfgang Blatz sprach mit Sebastian Herkel, der am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg arbeitet.

Das Interview lesen Sie hier.