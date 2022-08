Was lange gärt, wird endlich Vertrag. Am Mittwochmorgen hat der 1. FC Kaiserslautern mit seinem Zweitliga-Konkurrenten Hamburger SV eine Übereinkunft erzielt und den 23-jährigen Flügelstürmer Aaron Opoku unter Vertrag genommen. Hinsichtlich der Laufzeit des Arbeitspapieres und der Ablösemodalitäten machte der FCK keine Angaben. Opoku war noch bis Mitte 2024 an die Hanseaten gebunden, sah dort aber keine Perspektive mehr.

Opoku spielte seit 2011 für den HSV und durchlief danach sämtliche Juniorenformationen. Als Aktiver wurde er dreimal ausgeliehen, an Hansa Rostock, Jahn Regensburg und zuletzt den VfL Osnabrück. Für die Ostwestfalen stürmte er in der vergangenen Runde noch gegen den FCK. In der aktuellen Saison stand er in drei Liga-Begegnungen auf dem Platz und spielte dabei 37 Minuten. Gegen den SV Darmstadt 98 sah er am 19. August nach einem Revanchetritt die Rote Karte. Dafür verhängte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes eine Sperre von fünf Spielen gegen ihn. Einsatzberechtigt ist Opoku erst wieder am zweiten Oktober-Wochenende. Kurioserweise gastiert der FCK dann beim Hamburger SV. Ob Opoku im Aufeinandertreffen der Hinrunde für seinen neuen Klub auflaufen darf oder eine entsprechende Vertragsklausel dies ausschließt, ist offen.

Opoku: Es kam, wie es kommen sollte

„Es ist alles so gekommen, wie es kommen sollte, und ich bin sehr froh, dass ich jetzt in Kaiserslautern angekommen bin“, wird Opoku in einer Pressemitteilung des Klubs zitiert. Er könne es nicht erwarten, für den FCK auf dem Betzenberg aufzulaufen. „Ich werde mein Bestmögliches geben, um mit meiner Mannschaft und für den Verein erfolgreich zu sein.“

Geschäftsführer Thomas Hengen freut sich über die Verpflichtung eines schnellen Umschaltspielers und eines „hervorragenden Vorlagengebers“, der zudem noch torgefährlich sei. „Er ist in der Offensive variabel einsetzbar und wird unser Spiel unberechenbarer machen“, sagte Hengen. „Wir sind froh, dass Aaron sich voll und ganz mit unserem Weg und unseren Zielen identifiziert und bei unserer Entwicklung mithelfen möchte.“

Das Transferfenster ist bis zum Donnerstag, 1. September, 18 Uhr, geöffnet.