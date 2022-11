Ende der Isolationspflicht: Das gilt ab Samstag

Auch in Rheinland-Pfalz wird die Isolationspflicht für Corona-Infizierte abgeschafft. Trotzdem gibt es für Infizierte weiterhin Sicherheitsmaßnahmen, die es zu beachten gilt. Was Betroffene in Zukunft beachten müssen. Zum Artikel

Meinung: Bloß nicht krank zur Arbeit

Mit der Aufhebung der Isolationspflicht für Corona-Infizierte rückt die Eigenverantwortung in den Vordergrund. Das darf keine Floskel sein. Zum Artikel

Andreas S. sieht „mittelalterlichen Hexenprozess“ gegen sich

Die Tat vom 31. Januar an einer Straße bei Kusel wird unterschiedlich bewertet. Die Staatsanwaltschaft sieht es als erwiesen an, dass Andreas S. einen Doppelmord an zwei Polizisten beging. Für seinen Verteidiger hingegen ist es „maximal Körperverletzung mit Todesfolge“. Zum Artikel

Ponys missbraucht, Tiere gequält: Tierschutz im Ebertpark nicht mehr zu gewährleisten

Alle Tiere aus dem Ebertpark werden aus Tierschutzgründen in den Rheingönheimer Wildpark verlegt, die Gehege komplett abgebaut. Das hat der Bau- und Grundstücksausschuss am Montagabend im Pfalzbau einstimmig beschlossen. Zum Artikel

„One Love“-Binde: Rewe zieht sich als DFB-Sponsor zurück

Der Handelskonzern Rewe stellt seinen langjährigen Partnerschaftsvertrag mit dem Deutschen Fußballbund (DFB) wegen des Verbots der „One Love“-Binde bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar „ab sofort“ ruhend und verzichtet auf Werberechte. Konzernchef Lionel Souque erklärte am Dienstag die Entscheidung folgendermaßen. Zum Artikel

Dirk Schuster: Der FCK ist noch keine Spitzenmannschaft

Dirk Schuster führte den 1. FC Kaiserslautern in der Hinrunde auf den vierten Tabellenplatz in der Zweiten Bundesliga. Von einem Spitzenteam will der FCK-Coach aber nicht sprechen. Warum? Zum Artikel

Deckel für die Energiepreise: Wie die Verbraucher entlastet werden

Nach der einmaligen Dezember-Hilfe für Gas- und Fernwärmekunden sollen die Preisbremsen für Gas und Strom greifen. Ein Überblick über die geplanten Entlastungen. Zum Artikel

Meinung: Bürgergeld – besser als Hartz IV

Union und Ampel stellen klar: Fördern geht nicht ohne fordern. Zum Artikel

Gaspreisbremse soll rückwirkend ab Januar gelten

Bei der Gaspreisbremse sollen Haushalte und kleine und mittlere Unternehmen für 80 Prozent ihres bisherigen Verbrauchs einen garantierten Gas-Bruttopreis bekommen. Zum Artikel

Impfpflicht für Mitarbeiter im Gesundheitsbereich soll zum Jahresende auslaufen

Zur Begründung verwies ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Änderung im Infektionsgeschehen. Zum Artikel