Bürgergeld, Tabaksteuer, Wohngeld: Das ändert sich im Januar

Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sich ab Januar an einigen Stellen auf steigende Kosten vorbereiten. Doch es gibt auch gute Nachrichten. Zum Artikel

Virologe Drosten: Corona-Pandemie ist vorbei

Der Virologe Drosten und Intensivmediziner Karagiannidis glauben, dass die Corona-Pandemie nach diesem Winter vorbei ist. Die Immunität in der Bevölkerung werde breit und belastbar genug sein. Zum Artikel

Mann angefahren und tödlich verletzt: Unfallflucht

Ein 25-Jähriger ist zwischen zwei Ortsteilen von Nonnweiler (Kreis Sankt Wendel) in der Nacht zum Montag nach ersten Erkenntnissen der Polizei angefahren und tödlich verletzt worden. Zum Artikel

Loch neben Waldweg führt in drei Meter tiefes Kellergelass

Der Schacht lag lange Zeit offen, eine alte Absicherung war verrottet. Zuständig fühlte sich bis vor Kurzem niemand. Den Zweck der Ziegelsteinkonstruktion in Neulauterburg kennt niemand. Zum Artikel

Kommentar: Maskenpflicht das kleinere Übel

Soll man im Umgang mit Corona alle Regeln fallen lassen und ganz auf Eigenverantwortung setzen? Den Preis in Form höherer Belastung würde das medizinische Personal bezahlen, meint unser Kollege Stefan Fischer. Zum Artikel

9 Fehler beim Umgang mit Aktien und Co

Den Vermögensaufbau voranzutreiben, muss nicht extrem kompliziert sein. Allerdings gilt es diese neun grundlegenden Fehler zu vermeiden. Zum Artikel

Wandern im Winter: Was unbedingt in den Rucksack gehört

Wandern ist beliebt – auch im Winter. Nicht nur weil in der Kälte der Handy-Akku schneller leer wird und auch der Körper mehr Energie verbraucht als im Sommer, gibt es ein paar Dinge, die für eine Tour in dieser Jahreszeit unbedingt in den Rucksack gehören. Zum Artikel

Wo Strom und Wärme zum Luxus werden

Die Temperaturen sinken, die Strom- und Heizkosten steigen. Auf einen milden Herbst folgt ein kalter Winter. Viele Bürger haben Angst, ohne Elektrizität oder Wärmeversorgung dazustehen. In der Bayreuther Straße in Ludwigshafen aber ist das bereits harte Realität. Nicht erst in Krisenzeiten. Zum Artikel

Immobilienmarkt im Wandel: Häuser in der Südpfalz werden billiger

Der Immobilienmarkt in der Südpfalz ist in einem rasanten Wandel. Hohe Zinsen, Inflation und Energiekrise sorgen dafür, dass die Nachfrage zurückgeht. Bankberater erklären, wie sie die aktuelle Lage einschätzen – und ob gerade jetzt trotz der Unsicherheiten ein guter Kaufzeitpunkt ist. Zum Artikel