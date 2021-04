Für Sebastian Lutz aus Freinsheim endete das Abenteuer bei der Sat1-Show „The Voice Kids“ am Samstagabend in der Runde der Battles.

Unter dem Motto „Ring frei für die Swing-Brüder“ sang der 14-jährige gemeinsam mit Tom (14) und Johannes (15) „Just a Gigolo“ von Louis Prima.

Die Juroren Michi Beck und Smudo waren sich sicher, dass sie von allen drei Jungs zukünftig noch was hören würden. „Wir müssen uns aber leider entscheiden!“, wählten sie Johannes aus, der nun nächsten Samstag in den Sing-Offs antreten darf. Sebastian lobten die Coaches für seine Lernfähigkeit während der Trainingszeit. Er habe gut an sich gearbeitet. „Das ist das, was wir uns erhoffen, dass ihr den Schritt weitergeht!“ erklärten sie das Ziel, dass für alle Talente gelte. Stefanie Klos lobte Sebastians Ausstrahlung, Alvaro Soler attestierte ihm Strahlkraft. Mit „Danke, dass wir Euch kennenlernen durften!“ und „Wir bleiben Freunde!“ wurden die Jungs von den Coaches verabschiedet.