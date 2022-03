Der Karlsruher Energiekonzern EnBW will erneuerbare Energien und Netze schneller ausbauen und seine Abhängigkeit von Gas und Kohle aus Russland verringern.

Noch bezieht der drittgrößte deutsche Stromkonzern für seine 5,5 Millionen Kunden einen „nicht unerheblichen Teil“ von Steinkohle und Gas aus Russland. Für die Kohle sieht Mastiaux die Lage selbst bei einem Ausbleiben russischer Lieferungen als kontrollierbar an. Anders beim Gas: Für einen kurzfristigen Ersatz gebe es noch keine befriedigenden Antworten. EnBW will sich von Abhängigkeiten verabschieden: „Es wird keine neuen Lieferverträge geben mit Russland unter dieser Führung“, kündigte Mastiaux an. Mastiaux setzt auf eine Ausweitung und Beschleunigung von Investitionen in erneuerbare Energien, in den Ausbau der Strom- und Gasnetze und in Fuel-Switch-Kraftwerke, die zunächst mit Gas und dann klimaneutral mit Wasserstoff betrieben werden können.

Flucht nach vorn statt Retro-Kurs

EnBW profitiert von Preisanstieg