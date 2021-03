Für den Corona-Impfstoff von Astrazeneca deutet sich eine geänderte Altersempfehlung an. Das Präparat soll voraussichtlich nur noch für Menschen über 60 Jahre empfohlen werden. Das geht aus einem Beschlussentwurf der Ständige Impfkommission (Stiko) hervor. In dem Entwurf heißt es, basierend auf der momentanen Datenlage empfehle die Stiko „im Regelfall“ die Impfung mit Astrazeneca „nur Menschen im Alter >60 Jahre“.

Das Land Berlin hat Astrazeneca-Impfungen für Menschen unter 60 Jahren bereits gestoppt. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, sagte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Dienstag. Hintergrund sind vereinzelt auftretende gravierende Nebenwirkungen wie Hirnvenenthrombosen bei Frauen. Zuvor hatte die Berliner Charité bis auf Weiteres alle Impfungen ihrer Mitarbeiterinnen unter 55 Jahren mit dem Vakzin von Astrazeneca gestoppt. „Dieser Schritt ist aus Sicht der Charité notwendig, da in der Zwischenzeit weitere Hirnvenenthrombosen bei Frauen in Deutschland bekannt geworden sind“, sagte die Sprecherin der Klinik, Manuela Zingl, am Dienstag.

Beratung der Gesundheitsminister

Sie betonte, dass in der Charité keine Komplikationen nach Impfungen mit Astrazeneca aufgetreten seien. Diese wolle jedoch vorsorglich agieren und abschließende Bewertungen abwarten. Auch der landeseigene Berliner Klinikbetreiber Vivantes hat am Dienstag bis auf Weiteres vorsorglich alle Impfungen von Frauen unter 55 Jahren mit dem Vakzin von Astrazeneca ausgesetzt.

Das Gesundheitsministerium in Brandenburg kündigte ebenfalls an, Corona-Impfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca für Menschen unter 60 Jahren vorerst auszusetzen. Der Stopp gelte ab Dienstag, teilte ein Sprecher mit. Auch in München werden bis auf Weiteres keine Menschen unter 60 mehr mit Astrazeneca geimpft.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollten am Dienstagabend über den weiteren Umgang mit dem Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers beraten.

Rheinland-Pfalz wartet ab

Diese Gespräche will das Gesundheitsministerium Rheinland-Pfalz abwarten. Wie es am Dienstagnachmittag informierte, setzt Rheinland-Pfalz „die Impfungen mit AstraZeneca zunächst fort und stimmt das weitere Vorgehen mit den Gesundheitsministerinnen und -ministern von Bund und Ländern ab“. Eine Entscheidung über die weiteren Impfungen mit dem Impfstoff soll nach der am Abend stattfindenden Sonder-Gesundheitsministerkonferenz getroffen werden.

„Wir sind vorbereitet, etwaige Änderungen schnell umzusetzen. Unser Ziel ist es nach wie vor, dass die Impfungen der Menschen in Rheinland-Pfalz schnell und sicher weiterlaufen können“, betonte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler.

Wie das Ministerium auf Anfrage mitteilte, ist aktuell nur ein Fall aus Rheinland-Pfalz einer Komplikation bekannt. Dabei handele es sich um den bekannten Fall einer weiblichen Person aus dem Großraum Trier. Allerdings sei noch nicht abschließend geklärt, ob die Impfung tatsächlich ursächlich für die Komplikation war.

Bisher wurden, wie eine Ministeriums-Sprecherin mitteilte, insgesamt mehr als 134.000 Dosen Astrazeneca in Rheinland-Pfalz verimpft (Erstimpfungen).

