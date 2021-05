Emilia und Noah sind im vergangenen Jahr die beliebtesten Vornamen für Kinder in Deutschland gewesen. Das gab die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Montag in Wiesbaden unter Verweis auf ihre jährliche Auswertung der Daten von Standesämtern bekannt. Bei den Mädchen folgten Hanna(h) und Emma auf den weiteren Plätzen, bei den Jungen Leon und Paul. 2019 hatten bei den Mädchen Hanna(h) und Emma die Liste der am häufigsten vergebenen Namen angeführt, gefolgt von Mia auf Rang drei. Bei den Jungen folgten 2019 auf den Spitzenreiter Noah auf den Plätzen zwei und drei Ben und Paul. Die GfdS ermittelt seit 1977 jährlich die Liste der beliebtesten Vornamen. Diesmal erhielt sie Meldungen von mehr als 700 Standesämtern bundesweit.