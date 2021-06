Beim Comeback von Thomas Müller und Mats Hummels im Fußball-Nationalteam ist der Leipziger Yussuf Poulsen als großer Spielverderber aufgetreten. 13 Tage vor dem EM-Ernstfall gegen Weltmeister Frankreich konnte das 1:1 (0:0) gegen Dänemark am Mittwochabend in Innsbruck keine Euphorie für das letzte Turnier von Bundestrainer Joachim Löw wecken.

Beim vorletzten Probelauf brachte nicht Rückkehrer und Offensiv-Chef Müller die deutsche Mannschaft in Führung, sondern Florian Neuhaus. Der Gladbacher nutzte in der 48. Spielminute eine Konfusion in der dänischen Abwehr. Beim Ausgleich von Poulsen konnte auch Hummels den RB-Angreifer nicht am Torschuss hindern. Die DFB-Auswahl war einem Sieg allerdings näher: Serge Gnabry traf die Latte (44.), Joshua Kimmich den Pfosten (77.).

