Die Niederlande ist als letztes Team in das Halbfinale der Fußball-EM eingezogen. Am Samstagabend gewann das Team von Bondscoach Ronald Koeman 2:1 gegen die Türkei. Dabei drehte die „Elftal“ das Spiel innerhalb von sechs Minuten:

Stefan de Vrij (70.) und Cody Gakpo (76.) schossen die Tore, wobei der zweite Treffer von der Uefa als Eigentor von Müldür gewertet wurde. In der ersten Halbzeit hatte Samet Akaydin (35.) die Türkei in Führung gebracht. Auf der Tribüne jubelte auch der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan mit. An seiner Seite seine Frau genauso wie Ex-Nationalspieler Mesut Özil. Nach der Debatte um den „Wolfsgruß“ war das letzte Viertelfinale dieses Turniers auch politisch aufgeladen. Die Berliner Polizei beendete etwa den Fanmarsch der türkischen Anhänger vorzeitig, weil viele von ihnen den Gruß zeigten.

Im Halbfinale trifft die Niederlande nun auf England. Die „Three Lions“ siegten zuvor im Elfmeterschießen gegen die Schweiz.

Das zweite Halbfinale bestreiten Frankreich und Spanien. Die Iberer hatten am Freitag den Traum der deutschen Nationalmannschaft vom EM-Titel im eigenen Land mit einem 2:1-Sieg nach Verlängerung beendet. Das entscheidende Tor fiel in der 119. Minute.