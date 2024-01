Deutschlands Handballer bestreiten alle vier Hauptrunden-Spiele bei der Heim-EM zur Prime Time. Sowohl im Auftaktduell mit Island an diesem Donnerstag als auch gegen Österreich (Samstag), Ungarn (Montag) und Kroatien (Mittwoch) läuft die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason um 20.30 Uhr auf. Die Begegnung gegen Island überträgt das ZDF live, teilte der Deutsche Handballbund mit. Alle Spiele in der deutschen Hauptrundengruppe finden in der Kölner Lanxess Arena statt.