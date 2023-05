Superstar Elton John hat „mit großem Bedauern“ sein für diesen Samstag, 13. Mai, geplantes Konzert in der Mannheimer SAP-Arena abgesagt. Dies teilt der lokale Veranstalter mit.

Elton John ist derzeit auf seiner „Yellow Brick Road“-Abschiedstour. Der 76-jährige Sänger und Pianist habe sich nach seinem Auftritt am 11. Mai unwohl gefühlt. Ein Arzt habe einen viralen Infekt diagnostiziert, informierte die betreuende Agentur BB Promotion.

Ihm sei eine 48-stündige Ruhepause verordnet worden, um sicherzustellen, dass er am Dienstag, 16. Mai, in Köln auf der Bühne stehen und den Rest seiner Abschiedstournee absolvieren könne.

Der Mannheimer Auftritt wird nicht nachgeholt. Karten können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden, so BB Promotion weiter. Die Kosten werden laut der Agentur dann erstatte.

„Elton hasst es, seine Fans im Stich zu lassen und ist am Boden zerstört, dass er nicht in der Lage ist, die letzte Show für seine treuen Fans in Mannheim zu spielen“, zitiert BB Promotion den Briten. Und schreibt weiter: „Elton John hat vollstes Verständnis für die Enttäuschung und die Unannehmlichkeiten, die dies verursacht und versichert den Fans, dass diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen wurde.“