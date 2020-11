Superstar Elton John kommt zu einem Konzert in die SAP-Arena nach Mannheim. Wie der Veranstalter BB Promotion weiter mitteilt, hat der 73-jährige Musiker angekündigt, dass er die nächste Etappe seiner Farewell Yellow Brick Road Welttournee um vier weitere Termine ergänzen wird. Zwei der zusätzlichen Konzerte finden in Deutschland statt - eines in München und eines in Mannheim. Das Konzert in der SAP-Arena ist für 8. Oktober 2021 vorgesehen. Zuletzt hatte der „Rocketman“ dort 2017 einen Stopp in der ausverkauften Halle eingelegt. Der Vorverkauf für die aktuellen Konzerte startet am Freitag, 27. November. Dazu Elton John: „2020 ist ein Jahr wie kein anderes, und ich kann es wirklich kaum erwarten, wieder auf Tour zu gehen und wieder live für Euch, meine wunderbaren Fans, zu spielen. Eure anhaltende Liebe, Geduld und Unterstützung haut mich immer wieder um.“