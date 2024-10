Vor der ersten und nach der sechsten Stunde gleichen sich die Bilder an vielen Schulen. So genannte „Elterntaxis“ machen die Zu- und Abfahrt nicht einfach, sorgen gelegentlich für Chaos oder zumindest eine unübersichtliche Verkehrssituation. Das ist auch im Donnersbergkreis nicht anders. Während manche Schule keine größeren Sorgen damit hat, spricht man in Rockenhausen bereits vom „regelmäßigen Chaos“.

Mehr zum Thema lesen Sie hier