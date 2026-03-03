Mutmaßlich unter Drogen am Steuer saß ein 44 Jahre alter Mann, während er am Dienstagmorgen, wie er selbst sagte, sein Kind in die Schule brachte. Die Polizei berichtet, dass der Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Lambrecht um 7.20 Uhr in der Hauptstraße angehalten worden sei. Er sei auf dem Heimweg von einer Schule, zu der er eins seiner Kinder gebracht habe, soll der Mann den Polizisten gesagt haben. Bei den Beamten sei der Verdacht aufgekommen, dass der Mann nicht ganz nüchtern war, weshalb sie ihn einen Schnelltest machen ließen; dieser sprach auf Cannabis an.

Der 44-Jährige habe den Autoschlüssel einer Bekannten übergeben und eine Blutprobe abgeben müssen. Auf ihn kommt laut Polizei ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zu, und die Führerscheinstelle wird informiert.