Derzeit gibt es in den sozialen Netzwerken, konkret in diversen Facebook-Kanälen, und privaten Gruppen des Kommunikationsdienstes Whatsapp Hinweise auf einen Kinderansprecher. Eltern warnen vor einem Mann, der entsprechend seines Autokennzeichens aus dem Donnersbergkreis stammt und Mädchen und Jungen in der Südpfalz ansprechen würde, sei es in der Nähe von Kindergärten oder einer Eisdiele.

Die Polizei hat den Mann bereits identifiziert. Es handele sich auch nicht um einen Kinderansprecher. Bekannt sei, dass er wahllos Menschen anspreche. Die Vorfälle, die ihr bekannt sind und zu Einsätzen führten, gab es im Großraum Edenkoben. Für den Bereich eines Kindergartens in St. Martin ist ihm ein Platzverweis erteilt worden, weil er dort am Donnerstag Mitarbeiter der Kita bedroht haben soll. Darüber hinaus wurde kein strafbares Verhalten bekannt. Derzeit prüft die zuständige Unterbringungsbehörde aber, ob der Mann in einem Krankenhaus untergebracht werden kann.

Gerade vor dem Hintergrund des Missbrauchsfalls in Edenkoben sei es verständlich, dass Eltern in der Region aufmerksam sind und sensibilisiert reagieren. Die Polizei nimmt solche Hinweise nach eigener Aussage immer sehr ernst.