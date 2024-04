Derzeit gibt es in den sozialen Netzwerken, konkret in diversen Facebook-Kanälen, und privaten Gruppen des Kommunikationsdienstes Whatsapp Hinweise auf einen Kinderansprecher. Eltern warnen vor einem Mann, der entsprechend seines Autokennzeichens aus dem Donnersbergkreis stammt und Mädchen und Jungen in der Südpfalz ansprechen würde, sei es in der Nähe von Kindergärten oder einer Eisdiele. Die Polizei weiß von diesem Fall, wie sie auf Anfrage der RHEINPFALZ bestätigt. Es habe mehrere Einsätze gegeben. Die Vorfälle, die ihr bekannt sind, gab es im Großraum Edenkoben. Der Mann werde im Blick behalten. Wobei von ihm nach ihrer Einschätzung keine Gefahr ausgehe, teilt das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit. Es handele sich auch nicht um einen Kinderansprecher. Bekannt sei, dass er wahllos Menschen anspreche. Gerade vor dem Hintergrund des Missbrauchsfalls in Edenkoben sei es verständlich, dass Eltern in der Region aufmerksam sind und sensibilisiert reagieren. Die Polizei nimmt solche Hinweise nach eigener Aussage immer sehr ernst.