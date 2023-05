Im November 2022 hat eine traurige Nachricht aus den Benz-Baracken viele Menschen getroffen. Lisa-Marie, bekannt aus der Sendung „Hartz und herzlich“, ist überraschend mit nur 16 Jahren gestorben. Die Sozialdokumentation spielt unter anderem in den Benz-Baracken in Mannheim. Sie zeigt den Alltag einiger Bewohner und hat mittlerweile eine große Fangemeinde aufgebaut. In der neuesten Folge sprechen zwei der Protagonisten und Lisa-Maries Eltern Florian und Marina über den Verlust der Tochter.

Die 16-Jährige habe schon länger gesundheitliche Probleme gehabt. So hatte sie in der Vergangenheit auch schon einen Zusammenbruch durch ihr Diabetesleiden erlitten. Die Diabetes-Erkrankung war auch der Grund, warum die Realschülerin ihre Wunschausbildung bei der Polizei nicht machen konnte. Sie habe sich von der Krankheit jedoch nie unterkriegen lassen, sagen ihre Eltern.

„Den Kampf verloren“

Am Ende verlor die Schülerin jedoch den Kampf. Nur zwei Monate nach den letzten Dreharbeiten, starb die 16-Jährige an ihrer Krankheit. In der aktuellsten Folge „Hartz und herzlich“ erzählen die Eltern Marina und Florian vom Zustand ihrer Tochter: „Montags kam sie von der Schule heim, da ging es ihr schon nicht so gut – sodass sie Dienstag dann auch daheim geblieben ist. Sie ist mit Magen-Darm et cetera krank geworden, was dadurch auch wieder ihren Blutzucker wieder komplett durcheinander gebracht hat.“ Die Mutter habe am Todestag ihrer Tochter gegen Mittag einen Anruf von ihrem Mann erhalten mit den Worten: „Ich kriege sie nicht mehr wach.“ Da habe sie bereits gewusst, dass es zu spät sei. „Da sie durch die Krankheit eben immer wieder zu hohen Blutzucker hatte.“ Lisa-Marie habe „gekämpft und durch Krankheit verloren“, fasst die Mutter es unter Tränen zusammen. Für die Familie sei der Verlust kaum zu ertragen. Ein Tattoo soll Marina jetzt in ihrer Trauer helfen. Dieses hatte sie sich in Erinnerung an ihre Tochter stechen lassen.