Erst mussten die Mitarbeiter gehen, jetzt folgten Teile des Mobiliars: Weil nach der Twitter-Übernahme durch Elon Musk viel Platz in der Firmenzentrale in San Francisco ist, wurden nun Büromöbel und mehr versteigert. Refinanzieren lässt sich die Firmenübernahme in Höher von 44 Milliarden Dollar damit freilich kaum – auch wenn wohl mehr als die erwarteten 1,5 Millionen Dollar heraussprangen.

