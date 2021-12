Tesla-Chef Elon Musk hat erneut Aktien seines Konzerns versilbert. Der Unternehmer verkaufte rund 934.000 Papiere für etwa eine Milliarde Dollar. Das ging in der Nacht zu Freitag aus Pflichtmitteilungen an die US-Börsenaufsicht hervor. Damit hat sich Musk insgesamt von rund zehn Millionen Tesla-Aktien im Wert von knapp elf Milliarden Dollar (9,6 Mrd Euro) getrennt, seit er Anfang November nach einem Twitter-Votum den Verkauf eines Teils seiner Anteile am Elektroautobauer zusagte. Musk hatte Twitter-Nutzer abstimmen lassen, ob er sich von zehn Prozent seiner 17-prozentigen Tesla-Beteiligung trennen solle, um mehr Steuern zu zahlen. Musk ist größter Einzelaktionär des Unternehmens. Der Tesla-Chef gilt mit einem geschätzten Vermögen von rund 285 Milliarden Dollar als reichster Mensch der Welt. Sein Vermögen basiert weitgehend auf Aktienbeteiligungen, die erst bei einem Verkauf besteuert werden.