Ein 11-jähriger Junge und eine Radfahrerin sind am Samstagmittag bei einem Unfall in der Speyerer Straße in Otterstadt verletzt worden. Laut Polizei wollte der Junge mit seinem Roller aus dem Hof seines Wohnhauses auf den kombinierten Geh- und Radweg in Richtung Speyer fahren. Wegen eines baulichen Sichthindernisses sah er dabei die Rennradfahrerin nicht, die auf dem Weg in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei beide stürzten und sich leicht verletzten. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.