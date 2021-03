Im Landkreis Bad Dürkheim sind acht Menschen an Covid-19 erkrankt, in der Stadt Neustadt drei. Das teilt das zuständige Gesundheitsamt mit. Damit sind Stand Freitagnachmittag im Kreis DÜW 170 aktive Infektionen bekannt, in der Stadt Neustadt 38. Bei acht von elf Neuinfizierten wurde die britische Virusvariante festgestellt. Der Behörde wurde darüber hinaus ein weiterer Todesfall gemeldet, der in Zusammenhang mit Corona steht. Gestorben ist eine 60-jährige Person aus Grünstadt.

In der Stadt Landau und im Landkreis Südliche Weinstraße wurden zudem 25 neue Corona-Fälle nachgewiesen, wie das Gesundheitsamt in Landau mitteilt.