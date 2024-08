Am späten Mittwochabend ist aufgrund eines technischen Defektes in einer Firma in der Schmalbachstraße in Haßloch Salzsäure ausgetreten.

Elf Mitarbeiter erlitten laut Polizei Augenreizungen und klagten über Atemwegsbeschwerden. Sechs von ihnen wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Ursache war ein defekter Sensor an einem Ablaufbehälter. Die Feuerwehr belüftete die betroffene Halle. Danach konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden.