Die Nachfrage nach E-Books ist in Deutschland auch im ersten Halbjahr 2021 im Zuge der Corona-Pandemie gestiegen. Der Umsatz von E-Books am Publikumsbuchmarkt nahm von Januar bis Juni 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,6 Prozent zu, der Absatz kletterte um 8,3 Prozent von 18,8 auf 20,3 Millionen verkaufte Exemplare, teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Montag in Frankfurt mit.

Das Wachstum fand laut Mitteilung aber nahezu ausschließlich im ersten Quartal statt, das in diesem Jahr fast komplett vom Shutdown betroffen war, im Vergleichszeitraum 2020 jedoch nur zu geringen Teilen: Von Januar bis März legte der Umsatz 2021 im Vergleich zu 2020 um 20,9 Prozent zu, der Absatz um 15,5 Prozent. Der Umsatzanteil von E-Books am Publikumsbuchmarkt stieg unter dem Strich von 7,5 Prozent im ersten Halbjahr 2020 auf 7,9 Prozent in den ersten sechs Monaten 2021. Die Zahl der Käufer ging dabei leicht um 1,2 Prozent zurück und lag bei 2,7 Millionen. Die Zuwächse sind somit vorwiegend darauf zurückzuführen, dass Leser mehr Titel erworben haben.