Weltweit tragen 120 Millionen Menschen einen Parasiten in sich, der groteske Schwellungen auslöst – Elefantiasis genannt. In Nepal arbeitet die Mikrobiologin Deena Sherstha daran, den Erreger auszurotten. Ein Reportage-Team hat sie für die RHEINPFALZ am SONNTAG in Nepal begleitet. Die Vierzigjährige hat im Ausland promoviert, ist aber bewusst in ihre Heimat zurückgekehrt. „In Nepal fühle ich mich frei und unabhängig. Und ich kann etwas bewirken für die Menschen und das Land“, so die Forscherin.

Shrestha fängt Moskitos mit computergestützten Fallen, um sie auf Wurmlarven zu untersuchen. Ihre Studie soll ein Puzzleteil bei der weltweiten Bekämpfung der tropischen Elefantiasis werden. Bei dieser Krankheit schwellen vor allem die unteren Extremitäten an, in manchen Fällen so schlimm, dass sie an die Füße von Elefanten denken lassen: Rund 15 Millionen Menschen weltweit sind von den Ödemen an den Gliedmaßen betroffen.

