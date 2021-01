Auf der A 65 an der Anschlussstelle Landau-Zentrum sind am Dienstagvormittag Eisplatten von einem fahrenden Lastwagen heruntergestürzt und haben das Fahrzeug eines 30-Jährigen beschädigt. Der Mann, der hinter dem Sattelzug fuhr, alarmierte die Polizei. Anhand des Nummernschildes konnte der Fahrer ermittelt werden. Er muss nun mit Sanktionen rechnen, da er seinen Sattelzug vor Fahrtantritt von Eis und Schnee hätte befreien müssen. Bereits in der vergangenen Woche war es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen.