Meteorologen hatten für die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eisige Temperaturen weit unter minus zehn Grad vorhergesagt. So kam es laut Wolfgang Lähne vom lokalen Wetterdienst Klima Palatina auch, große Extreme wurden allerdings nicht erreicht. Richtung Rhein war der Himmel länger klar, erklärt der Meteorologe; in der West- und Nordpfalz hingegen habe es immer wieder Wolkenfelder gegeben, die extrem niedrige Temperaturen verhindert hätten.

So wurde es in der Vorder- und Südpfalz mit Tiefsttemperaturen zwischen minus zehn und minus 15 Grad am kältesten, während die Temperatur in Nord- und Westpfalz auf minus acht bis minus zwölf Grad sank. Die pfalzweit niedrigste Temperatur wurde an der agrarmeteorologischen Station Göcklingen gemessen: minus 16,3 Grad.

Das Auftreten dieses Tages-(beziehungsweise Nacht-)Rekords in der klimatisch eigentlich eher warmen Südpfalz erklärt Lähne mit den lokalen Gegebenheiten am Standort der Station: Sie befindet sich in einer Mulde. Nur wenige Kilometer weiter, in Bad Bergzabern, gab es eine Messung von minus 9,1 Grad an einer Station des Deutschen Wetterdiensts (DWD). Dort habe die Lage an einer sogenannten warmen Hangzone eine Rolle gespielt, sagt Lähne – Temperaturunterschiede dieses Ausmaßes träten hier zu jeder Jahreszeit auf.