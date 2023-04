Die WM 2027 soll nach dem Willen des Deutschen Eishockey-Bundes in Mannheim und Düsseldorf ausgetragen werden. Wie der DEB am Mittwoch mitteilte, würden die Spiele des deutschen Teams im Falle eines Zuschlags durch den Weltverband IIHF am 26. Mai in der Mannheimer SAP-Arena (13.600 Plätze) stattfinden. Die Partien der anderen Gruppe ohne Deutschland sowie die Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das Finale würden in Düsseldorf ausgetragen. Köln und München haben überraschend das Nachsehen.

Eröffnungsspiel wäre im Fußballstadion

Zudem bestätigte das DEB, dass ein mögliches Eröffnungsspiel wie schon bei der Heim-WM 2010 wieder in einer Fußball-Arena mit verschließbarem Dach stattfinden soll. Dafür kämen aktuell die Stadien in Düsseldorf, Gelsenkirchen und Frankfurt am Main infrage.

Die WM in vier Jahren wird Ende Mai beim IIHF-Kongress in Finnland am Rande der diesjährigen WM vergeben. Einziger Konkurrent Deutschlands ist Kasachstan.

„Wir freuen uns sehr, dass sich der DEB dafür entschieden hat, unter anderem mit der SAP-Arena als Austragungsort ins Rennen zu gehen“, sagte Daniel Hopp, der Geschäftsführer der Mannheimer Arena: „Wir alle erinnern uns noch mit großer Freude an die Eishockey-Weltmeisterschaft im Jahr 2010, bei der wir bereits dabei sein durften. In den letzten Monaten haben wir intensiv an der Bewerbung gearbeitet und hoffen, dass der IIHF-Kongress im Mai das Turnier nach Deutschland vergibt.“