In der ersten Runde der Champions Hockey League (CHL) treffen die Adler Mannheim auf Brûleurs de Loups de Grenoble, den siebenmaligen französischen Meister. Das ergab soeben die Auslosung. In dieser Auftaktrunde gibt es 16 K.o.-Duelle mit Hin- (6./7. Oktober) und Rückspiel (13./14. Oktober). Wer zunächst Heimrecht hat, ist noch offen. Die Sieger ziehen ins Achtelfinale des europäischen Wettbewerbs ein. Grenoble beendete die vergangene Hauptrunde der auch in Frankreich abgebrochenen Eishockey-Saison als Spitzenreiter.