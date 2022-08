Das Waldschwimmbad in Eisenberg ist ab sofort bis auf Weiteres geschlossen. Alle erfahrenen Fachkräfte für Bäderbetriebe sind erkrankt.

Bürgermeister Bernd Frey (SPD) betonte am Mittwochmorgen, dass er die Entscheidung, das Bad zu schließen, bedauere. Er habe sie aber aus Gründen der Sicherheit treffen müssen. Dass die Corona-Infektionen ausgerechnet an den heißesten Tagen im Jahr ihre Spuren hinterließen, sei nicht absehbar gewesen.

Sobald sich die Erkrankten wieder freigetestet und wieder arbeitsfähig seien, werde das Eisenberger Freibad sofort wieder geöffnet.

Die personelle Situation in Eisenberg war bisher schon sehr angespannt. Das Eisenberger Waldschwimmbad leidet in dieser Saison an Personalmangel. Bereits im Juli musste der Badebetrieb an zwei Tagen komplett ruhen.

Wohin jetzt?



In der Umgebung gibt es weitere Freibäder in Altleiningen und in Hettenleidelheim. Auch das Cabriobad in Grünstadt ist derzeit ein Freibad.