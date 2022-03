Die beiden im November geborenen Eisbärenmädchen im Zoo Rostock heißen Skadi und Kaja. Beide Namen setzten sich in einer finalen Abstimmung mit rund 10.000 Teilnehmern durch, teilte der Zoo am Freitag mit. Am Freitag durften die kleinen Bären zum ersten Mal mit ihrer Mutter Sizzel das Außengelände erkunden. Kaja bedeute übersetzt so viel wie „die Schöne“. Skadi ist der Name der Göttin der Jagd. Beide Namen stammen aus dem nordischen Raum. Die Tiere werden voraussichtlich für die kommenden zwei Monate auf einer Mutter-Kind-Anlage mit einem Flachwasserbecken bleiben. „Insbesondere beim ersten Wasserkontakt ist Sizzel gefragt, um Kaja und Skadi zu Beginn zu unterstützen, bis sie selbstständig schwimmen können“, erklärte Zoodirektorin Antje Angeli. Erst dann sei ein Umzug auf die große Anlage geplant.