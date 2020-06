Der Handelsverband Mitte hat den Umgang der rheinland-pfälzischen Landesregierung mit Sonntagsöffnungszeiten für den in der Corona-Krise schwer gebeutelten Einzelhandel kritisiert. Hessen habe Einzelhändlern eine Öffnung an Sonntagen ermöglicht, sagte Präsident Jan Sebastian der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. In Rheinland-Pfalz sei das nicht so, hier seien nach wie vor wenige verkaufsoffene Sonntage nur in Verbindung mit einem Anlass möglich wie Stadtfeste. Doch die seien in diesem Jahr abgesagt, de facto seien keine verkaufsoffenen Sonntage machbar. „Das ist eine ganz klare Wettbewerbsverzerrung.“

Ministerium: rechtlich bedenklich

Aus dem Ministerium heißt es, für das Ladenschlussrecht seien die Länder alleine zuständig, unterschiedliche Regelungen in grenznahen Gebieten ließen sich nicht vermeiden. Eine Übertragung der hessischen Regelung auf Rheinland-Pfalz werde aufgrund des verfassungsrechtlich gebotenen Sonntagsschutzes für rechtlich bedenklich gehalten. „Ein Bedarf für zusätzliche Öffnungszeiten für die Verbraucherinnen und Verbraucher an Sonntagen ist aus Gründen des Infektionsschutzes derzeit nach unserer Ansicht nicht erkennbar.“ Auch würde eine solche Regelung bei Gewerkschaften und Kirchen auf Unverständnis stoßen.