Nachdem die 2G-Regel im Einzelhandel etwa in Hessen und dem Saarland gefallen ist, wächst der Unmut bei Branchenvertretern in Rheinland-Pfalz. Sie fordern auch hier die Abschaffung der Regel, die nur Geimpften und Genesenen Zutritt gewährt, und sehen Kunden fürs Shoppen in Nachbarländer mit weniger strengen Regeln abwandern.

Der Präsident des Handelsverbandes Mitte für Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland, Jan Sebastian, spricht von einer „sehr unbefriedigenden Situation“ in Rheinland-Pfalz. Die Inzidenzen etwa in Mainz, Wiesbaden und Frankfurt seien ähnlich, die Regeln für das Einkaufen nicht. „Diese Wettbewerbsverzerrung ist eine unfaire Sache“, sagte Sebastian, der in Mainz ein Juweliergeschäft hat.

Patrick Sterzenbach, Vorsitzender der City Initiative Trier und Betreiber von Bekleidungsgeschäften in Trier, sieht eine Abwanderung von Kunden ins Saarland oder nach Luxemburg. 2G müsse auch in Rheinland-Pfalz fallen.