Was kostet das Schwimmvergnügen?

Sommer, Sonne, Badespaß. Für Wasserratten ist das ein perfekter Dreiklang.Mancherorts müssen sie dafür künftig tiefer in die Tasche greifen. Werden auch die Eintrittspreise in den Freibädern in Landau und im Landkreis teurer?

„Veranstaltern Unsicherheiten nehmen“

Auch in der Südpfalz sind Fasnachtsumzüge wegen verschärfter Sicherheitsvorgaben abgesagt worden. Ali Reza Houshami hat mit SÜW-Landrat Dietmar Seefeldt und Ordnungsamtsleiter Peter Schürmann darüber gesprochen, was das für Weinfeste und Dorffeiern bedeutet.

Nahrung für die Seele

Essen in Gemeinschaft kommt vielen entgegen, die ansonsten allein in ihrer Wohnung sitzen. Die Frauengemeinschaft der katholischen Pfarrei St. Elisabeth in Landau lädt alle zwei Wochen zum kostenlosen Essen ins Pfarrheim ein. Die Resonanz beim ersten Treffen war positiv.

Ortsbeirat verschnupft

Zwischen dem Landauer Stadtteil Arzheim und der Stadt hat es geknallt. Auslöser war der Ausbau der Radwege zwischen den Stadtdörfern und der Innenstadt. Der Arzheimer Ortsbeirat hält etwas völlig anderes für vordringlich als die Mobilitätsabteilung der Verwaltung.

Schweizer Kardex-Chef geht

Ende Februar wird sich Jens Fankhänel von der Unternehmensspitze zurückziehen und auf eine neue Stelle in einer anderen Branche wechseln. Zur Gruppe gehört das Bellheimer Metallwerk. So läuft es dort derzeit.

Gegenwind für Daimler-Loigistikzentrum

Nahe des Lastwagenwerks will die Daimler Truck AG ein Logistikzentrum errichten. Trotz der nachhaltigen Konzeption kommt nun Kritik aus dem Ortsbeirat Wörth.