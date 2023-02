Online und an den Tourist-Informationen ist der Vorverkauf von Tickets und Dauerkarten für die Bundesgartenschau 2023 bereits gestartet. Während Tages- und Zweitageskarten den Parkbesuch an einem beliebigen Datum ermöglichen, gelten Dauerkarten für den gesamten Zeitraum der Mannheimer Bundesgartenschau. Die Fahrt mit der Seilbahn, die den Luisenpark mit dem Spinelli-Park verbindet, ist in allen Ticket-Optionen enthalten. Wir beantworten außerdem, ob Sie durch den Vorverkauf Geld sparen können, warum es keine Familienkarten gibt und ob Eintrittskarten übertragbar sind. Eine Liste mit allen Preisen, Antworten auf die gängigsten Fragen und eine Karte mit den Buga-Vorverkaufsstellen finden Sie hier.