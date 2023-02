Das war nicht der Abend von Eintracht Frankfurt. Die Hessen verloren das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen den SSC Neapel am Dienstag vor 47.500 Zuschauern mit 0:2 (0:1). Das 1:0 erzielte Victor Osimhen in der 40. Minute nach einem Konter, Mario Götze unterlief auf der linken Seite ein fahrlässiger Fehlpass. Neapel konterte rasant. Vier Minuten zuvor hielt Torhüter Kevin Trapp einen Elfmeter von Khvicha Kvaratskhelia glänzend. Aurelio Buta hatte den starken Victor Osimhen an der Strafraumgrenze zu Fall gebracht. Das 2:0 markierte Giovanni de Lorenzo in der 65. Minute mit einem überlegten Schuss ins lange Eck. Der Sieg des Tabellenführers der Serie A geht vollauf in Ordnung, der SSC Neapel war die reifere, die bessere Mannschaft, hatte mehr vom Spiel. Zu allem Überfluss sah Frankfurts neuer Stürmerstar Randal Kolo Muani nach einem ungeschickten Foul in der 58. Minute die Rote Karte. Das Rückspiel ist am 15. März. Das Viertelfinale ist ganz weit weg.