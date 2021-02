Eintracht Frankfurt blieb auch im neunten Bundesliga-Spiel in Serie ungeschlagen: Am Sonntagnachmittag gewannen die Hessen mit 3:1 (1:0) bei der TSG 1899 Hoffenheim. Und das völlig verdient. Filip Kostic, Evan Ndicka und André Silva erzielten die Tore, für die Hoffenheimer traf nur Ihlas Bebou. Das zweite Spiel am Sonntag, Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen, fiel wegen des Schnees aus.