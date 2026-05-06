Noch anderthalb Wochen ist er Ministerpräsident, ab 18. Mai wird Alexander Schweitzer (52) dann Vorsitzender der SPD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag sein. Dazu haben die Abgeordneten den Politiker aus der Südpfalz am Mittwochvormittag gewählt. In geheimer Wahl gab es von 32 abgegebenen Stimmen eine Enthaltung. Schweitzer folgt damit Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Die SPD-Landesvorsitzende wechselt voraussichtlich ins Kabinett. Die Entscheidungen über seine Stellvertreter und den wichtigen Posten des Parlamentarischen Geschäftsführers sind demnach noch nicht gefallen.

Wer in Schnieders Kabinett einziehen könnte