Die Infektionslage ist angespannt, Stadt- und Gemeinderäte sowie deren Ausschüsse tagen aber weiterhin in Präsenzveranstaltungen. Darüber hinaus laden manche Kommunen ihre Bürger zu Infoveranstaltungen oder Einwohnerversammlungen ein. In Rhodt unter der Rietburg beispielsweise wird am Dienstag Interessierten die Planungen zu einem neuen Wetterradar am Ludwigsturm vorgestellt, danach kommt der Gemeinderat zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Zwischen diesen beiden Veranstaltungen gibt es einen entscheidenden Unterschied für ungeimpfte Lokalpolitiker. Da für die Infoveranstaltungen die 2G-Regel angewendet werden muss, müssen ungeimpfte Mandatsträger draußen bleiben. Für Gremiensitzungen gibt es jedoch andere Vorgaben, wie die Kommunalaufsicht des Kreises SÜW auf Anfrage mitteilt. Daran dürfen auch Getestete teilnehmen.

