Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern bangt vor dem Gastspiel am Samstag bei Aufsteiger Preußen Münster (Liveblog auf rheinpfalz.de) um den Einsatz von Flügelflitzer Aaron Opoku. Der Linksaußen, in den ersten drei Pflichtspielen einer der Besten, war am Mittwoch im Training umgeknickt und vom Platz geführt worden. FCK-Trainer Markus Anfang sagte in der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag, die anschließenden Untersuchungen hätten keine strukturellen Schäden offenbart, doch Opoku habe Schmerzen. Man müsse nun sehen, wie sich das bis Samstag entwickele und inwieweit der 25-Jährige in den Schmerz gehen könne.