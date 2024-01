Gegen die illegalen Bauten im Lambsheimer Schrebergartengebiet Kappenacker ist der Rhein-Pfalz-Kreis noch nicht vorgegangen, aber die Zustände in den privaten Tiergehegen dort haben jetzt die Amtstierärzte auf den Plan gerufen. Am Donnerstag rückten sie erneut an, um Schafe, Ziegen, Hühner und Kaninchen in großer Anzahl in Sicherheit zu bringen. Der Großeinsatz wird wohl mehrere Tage dauern, weil Tiere teils frei herumlaufen. Welche Zustände in dem Außengebiet am Fuchsbach herrschen und was mit den Kangal-Hunden in einem mehr oder weniger stabilen Zwinger geschieht, lesen Sie hier.